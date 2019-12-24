Teknolojik yeniliklerle yarını karşılayacak

Vakıf Emeklilik, Dijital Dönüşüm Müdürlüğü ile teknoloji ve dijitalleşme süreçlerini tek elden yürütüyor. Operasyonel verimliliğini en yeni teknolojik imkanlarla desteklemeyi amaçlayan şirket, dijitalleşme çalışmalarıyla yılda 2.4 milyon ağacın kesilmesini önleyerek örnek bir sonuca imza attı. Sektörde ilke imza atarak, yerinde Ar-Ge Merkezi kurduklarını söyleyen Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cenk Torgalöz, "Web ve mobilden hizmet sağlayarak hizmet kalitemizi çağın gereksinimlerine uygun hale getiriyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 24.12.2019
- Gazete
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