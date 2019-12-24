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'tan 'ye yatırım

Başkanı Erdoğan Çiftcioğlu, “Büyüme stratejimizi daha da hızlandırmak adına Huntington ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Huntington Grup'tan Skor Veri'ye yatırım
Türkiye çapında geniş bir ağa sahip olan bireysel risk skorlama şirketi Skor Veri A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre; Singapur merkezli Huntington Grup, 'nin en büyük kurumsal hissedarı olurken; şirket yönetimi şirketteki çoğunluk hissesine sahip olmaya ve şirketi yönetmeye devam edecek. Huntington'ın 'den sorumlu Yönetim Ortağı olan Ece Berkün, Skor Veri'nin 'nda yer alacak. Huntington CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Gerard L. Pennefather, "Büyüme ve genişleme olanaklarını desteklemek için Skor Veri ile birlikte çalışma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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