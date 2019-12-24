Huntington Grup'tan Skor Veri'ye yatırım

Türkiye çapında geniş bir ağa sahip olan bireysel risk skorlama şirketi Skor Veri A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre; Singapur merkezli Huntington Grup, Skor Veri'nin en büyük kurumsal hissedarı olurken; şirket yönetimi şirketteki çoğunluk hissesine sahip olmaya ve şirketi yönetmeye devam edecek. Huntington'ın Türkiye'den sorumlu Yönetim Ortağı olan Ece Berkün, Skor Veri'nin Yönetim Kurulu'nda yer alacak. Huntington CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Gerard L. Pennefather, "Büyüme ve genişleme olanaklarını desteklemek için Skor Veri ile birlikte çalışma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 24.12.2019
- Gazete
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