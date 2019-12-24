Acenteleriyle ön plana çıkıyor

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, şirket olarak en önemli hedeflerinin iş süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu belirtti. Şirketin Antalya'da düzenlediği acenteler toplantısında konuşan Kırmızı, "2020'de şirketimizi çok daha iyi noktalara getireceğiz. Birlikte kazanıp, birlikte paylaşacağız. Şu an itibarıyla yaklaşık bin 744 acentemiz var. Kurulduğumuzdan bu yana geçen 6 yıllık süreçte acentelerimizle birlikte muazzam işler başardık. Şirketimizi sektörün en önemli kuruluşlarından biri haline getirdik" değerlendirmesini yaptı.



'TSS BÜYÜME BİRİNCİSİ'

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ise toplantıda yaptığı konuşmada, katılım sigortalarında üretim ve sektör paylarının 2019 Eylül ayı itibarıyla yüzde 11.4 olarak gerçekleştiğini söyledi. Oto dışı branşlarda yıllar itibarıyla yüzde 241 oranında bir büyüme gerçekleştirdiklerini de ifade eden Gölpınar, şöyle konuştu: "Bu branşta 2016'da 65 milyon 311 bin lira olan prim üretimimiz, 2019 yılı sonunda 223 milyon lira olarak gerçekleşecek. Yine yangın branşında 2016 yılında 14 milyon 376 bin lira prim üretmiştik. Yüzde 530 büyümeyle 2019 Aralık sonunda 90 milyon 557 bin liraya ulaşacağız. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda (TSS) yüzde 4 bin 272 büyüme sağladık. TSS'de 2016'da 444 bin lira olan prim üretimimiz, 2019 yıl sonu itibarıyla 19 milyon 418 bin lira olarak gerçekleşecek."