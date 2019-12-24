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oranı düştü

1 Ocak'tan itibaren harçlar, trafik ve çevre cezaları yüzde 22.58 artarken, bu oranı için yüzde 12’ye çekti. Yeni otolarda en düşük MTV 964 lira olarak belirlendi.

MTV oranı düştü
Çeşitli vergi, harç ve cezalara 1 Ocak'ta yapılacak artış tutarını gösteren yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olurken, Başkan 'dan araç sahiplerini rahatlatacak karar geldi. kararıyla yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi () tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak belirlendi. Buna göre; 1 Ocak'ta harçlar, trafik ve çevre cezaları yüzde 22.58, MTV ise yüzde 12 artacak. 2020'de MTV tutarları 1-3 yaş otomobiller için 964 liradan başlayacak. 1301-1600 cc 1-3 yaş otomobillerde 2018 öncesinde tescil edilenler için bin 678, 2018'den itibaren tescil edilenler için bin 678 ile 2 bin 14 lira aralığında olacak. 7-11 yaşta MTV 376 liraya kadar düşecek.







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