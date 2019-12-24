MTV oranı düştü

Çeşitli vergi, harç ve cezalara 1 Ocak'ta yapılacak artış tutarını gösteren yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan araç sahiplerini rahatlatacak karar geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak belirlendi. Buna göre; 1 Ocak'ta harçlar, trafik ve çevre cezaları yüzde 22.58, MTV ise yüzde 12 artacak. 2020'de MTV tutarları 1-3 yaş otomobiller için 964 liradan başlayacak. 1301-1600 cc 1-3 yaş otomobillerde 2018 öncesinde tescil edilenler için bin 678, 2018'den itibaren tescil edilenler için bin 678 ile 2 bin 14 lira aralığında olacak. 7-11 yaşta MTV 376 liraya kadar düşecek.
- Ekonomi
- 24.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.