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  • 23.12.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 23:47

Motorine 6, e 16 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren motorinin na 28 kuruş, in litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı. Motorine zam pompa fiyatlarına 6 kuruş olarak yansıyacak, 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Motorin ve benzine zam

Motorinin na 28 kuruş, in litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı bu yıl motorin için altıncı kez devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 28 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,59 lira olacak. Motorinin litresi 'da 6,48 liradan 6,54 liraya, 'de 6,56 liradan 6,62 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise 16 kuruşluk artışın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Ankara'da ortalama 6,94 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,87 liradan 7,03 liraya, İzmir'de 6,96 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil Sistemi ile petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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