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  • 24.12.2019 07:16
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 07:16

/TL son dakika yükselişe geçti! 24 Aralık ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

kurunda son dakika hareketlilik devam ediyor. Birkaç gündür 5.90'lı seviyelerde dalgalanan , 5.94 - 5.95 lira aralığında seyrettiği dünkü kapanışın ardından 24 Aralık'a 5,9462 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 24 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9186 lira ve en yüksek 5.9509 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5706 lira ve en yüksek 6.6016 lirayı gördükten sonra, 6.60 - 6.61 lira aralığında işlem gördü. Küresel piyasaların, geçen hafta pozitif görünümünü korumasının ardından bu hafta Noel tatili dolayısıyla dar bant içinde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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