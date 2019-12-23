Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9186 lira ve en yüksek 5.9509 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5706 lira ve en yüksek 6.6016 lirayı gördükten sonra, 6.60 - 6.61 lira aralığında işlem gördü. Küresel piyasaların, geçen hafta pozitif görünümünü korumasının ardından bu hafta Noel tatili dolayısıyla dar bant içinde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI