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  • 25.12.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:08

Köyüne dönene nasıl alınır? İşte sayfasında

: Tarım ve , üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarının projelerine desteği veriyor. Peki, Devletten köyüne dönene 100 bin TL verilecek! Şartları nelerdir? Gençler kırsala yönlendirilirken, onların ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar konusunda adımlar da atılacak. Kırsalda riskli tek bir kerpiç ev kalmayacak. Köylerin hemen yanı başında güvenli konutlar inşa edilecek.

Devletten 100 bin lira hibe! İşte başvuru şartları

Köyüne dönene devletten 100 bin lira hibe verilecek. Bu bağlamda başvuruların bugün başladığı proje, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de uygulanacak. Ön başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web sitesi (www. tarimorman.gov.tr) üzerinden yapılacak. Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. Çoğu kişi Uzman Eller projesinin şartlarını merak edip araştırma yapıyor. Peki, Devletten köyüne dönene 100 bin TL verilecek! Şartları nelerdir? Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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