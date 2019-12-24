Köyüne dönene devletten 100 bin lira hibe verilecek. Bu bağlamda başvuruların bugün başladığı proje, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de uygulanacak. Ön başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web sitesi (www. tarimorman.gov.tr) üzerinden yapılacak. Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. Çoğu kişi Uzman Eller projesinin şartlarını merak edip araştırma yapıyor. Peki, Devletten köyüne dönene 100 bin TL verilecek! Şartları nelerdir? Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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