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  • 24.12.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 10:31

'ndan önemli uyarı: 31 Aralık 2019'da süre doluyor

1 Ocak 2010'da tedavülden kaldırılan "" () için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda bu banknotların 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini tamamen yitireceği ve 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolacağı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan önemli uyarı: Süre doluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşların, bu banknotları 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebileceği belirtildi.

1970'lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paranın alım gücünün düşmesinin, sık sık üst değerlerde banknotların piyasaya sürülmesine neden olduğu aktarılan açıklamada, "Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20 milyon Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu." değerlendirmesi yapıldı.

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