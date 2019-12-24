Asgari ücret 4. son toplantı bugün yapılacak mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz gün TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için komisyon dördüncü kez toplanacak. Son toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat toplantının 24 ya da 25 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı. Peki, Asgari ücret 4. son toplantı bugün yapılacak mı? 2020 Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat son toplantının 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı. Toplantı tarihi bakanın programının netleşmesinin ardından kesinleşecek. Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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