Koru ‘Çözümü Özünde’ buldu Koru Sigorta'nın 'Güncel Sorunlara Çözümler: Jeopolitik' konulu oturumuna sponsor olduğu KalDer ve TÜSİAD tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen ve 2 gün süren Kalite Kongresi'ne iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasından binin üzerinde davetli katıldı.

Koru Sigorta'nın 'Güncel Sorunlara Çözümler: Jeopolitik' konulu oturumuna sponsor olduğu KalDer ve TÜSİAD tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen ve 2 gün süren Kalite Kongresi'ne iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasından binin üzerinde davetli katıldı. 'Çözüm Özünde' ana temasıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplanan kongrede, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar tartışıldı ve çözümün kendimizde olduğu vurgusu yapıldı. TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası'nın yönettiği ve E. Büyükelçi Uluç Özülker, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Doç. Dr. Özlem Kaygusuz'un konuşmacı olduğu oturumda, Türkiye'nin jeopolitik sorunları masaya yatırıldı.