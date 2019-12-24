GaleriEkonomi

Emekliye 1.100 TL | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu fırsatlar

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş, bankalar tarafından kendilerine sunulan promosyon tekliflerini inceliyor. Bankaların emekli yarışı sürüyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Faydaların artması bekleniyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

24.12.2019 08:01 - Son Güncelleme: 24.12.2019 08:01
Emekliye 1.100 TL | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu fırsatlar

Emeklilerin büyük bölümü ikinci promosyonlarını almaya hazırlanırken, bankaların kampanya yarışı sürüyor.

Emekliye 1.100 TL | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu fırsatlar

Promosyon bin 100 liraya kadar çıktı. Emeklilere özel promosyon kampanyaları düzenliyor:

Emekliye 1.100 TL | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu fırsatlar

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşlarını 2 gün önce çekebiliyor.

Emekliye 1.100 TL | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu fırsatlar

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Emekliye 1.100 TL | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu fırsatlar

FİBABANKA: 330, 415, 500 lira ödeme yapıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emeklilere büyük müjde! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı son dakika ne kadar?
Emeklilere büyük müjde! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı son dakika ne kadar?