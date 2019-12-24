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  • 25.12.2019 07:45
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 07:45

nda son durum! 25 Aralık gram, çeyrek, yarım, fiyatı ne kadar?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü işlem gününde yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem gören 25 Aralık'a 286,69 seviyesinde başladı. Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki düşüş ve zayıf ABD verileri sonrası talebin artmasıyla yükseldi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatı ne kadar? İşte 25 Aralık ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
162,40
162,53

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
207,99
208,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
259,84
260,04

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