BES’le yapılan tasarruflar büyüyor

BES'teki ivmelenmenin yapılan tanıtım çalışmalarının yanı sıra şirketlerin gösterdiği başarılı performansla da desteklendiğini ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "Bireysel emeklilik tarafında katılımcılara sunulan avantajların niteliğiyle beraber fonların yönetiminde sağlanan başarılar da halkımızın BES'e teveccüh etmesini sağlıyor. BES'te sunulan 409 fonun 2019'da getiri ortalaması yüzde 19.66 olarak gerçekleşti. Böyle başarılar sağlanması BES'te talebin artmasına yol açıyor" dedi.
1.2 MİLYON KİŞİYE HİZMET
Getirilerin yüksek olmasına karşın BES'in asıl değerinin yatırım aracı olmasının ötesinde bir tasarruf ve birikim aracı olmasından geldiğini belirten Öztürk, "6 Aralık itibarıyla sistemde 6 milyon 843 bin katılımcı yer alıyor. Biriken toplam fon büyüklüğü ise 114.6 milyar liraya ulaşmış durumda. BES ile sunulan tasarruf imkanının halkımız nezdinde de karşılığı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) de değinen Öztürk, "OKS tarafında ise 5.37 milyon çalışana ulaşıldı. 2 yılda neredeyse 8 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması sektör için kayda değer bir başarı" dedi. Şirket olarak web sitelerinde yer alan 'BES Derece' uygulaması ve www.tasarrufhareketi.com. tr gibi projelerle tasarruf bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, şöyle devam etti: "Devlet katkısıyla beraber BES'te 5.5 milyar lira ve OKS'de 1.3 milyar lira olmak üzere toplam 6.8 milyar liralık bir fonu yönetiyoruz. Şirketimizi tercih eden gönüllü BES müşterileri ve OKS çalışanları da dahil 1 milyon 225 bin kişiye emeklilik hizmeti sunuyoruz."
1.2 MİLYON KİŞİYE HİZMET
Getirilerin yüksek olmasına karşın BES'in asıl değerinin yatırım aracı olmasının ötesinde bir tasarruf ve birikim aracı olmasından geldiğini belirten Öztürk, "6 Aralık itibarıyla sistemde 6 milyon 843 bin katılımcı yer alıyor. Biriken toplam fon büyüklüğü ise 114.6 milyar liraya ulaşmış durumda. BES ile sunulan tasarruf imkanının halkımız nezdinde de karşılığı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) de değinen Öztürk, "OKS tarafında ise 5.37 milyon çalışana ulaşıldı. 2 yılda neredeyse 8 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması sektör için kayda değer bir başarı" dedi. Şirket olarak web sitelerinde yer alan 'BES Derece' uygulaması ve www.tasarrufhareketi.com. tr gibi projelerle tasarruf bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, şöyle devam etti: "Devlet katkısıyla beraber BES'te 5.5 milyar lira ve OKS'de 1.3 milyar lira olmak üzere toplam 6.8 milyar liralık bir fonu yönetiyoruz. Şirketimizi tercih eden gönüllü BES müşterileri ve OKS çalışanları da dahil 1 milyon 225 bin kişiye emeklilik hizmeti sunuyoruz."
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