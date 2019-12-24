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Başvurular 500 bine ulaştı! 2020 sosyal konut şartları nelerdir?

100 bin sosyal konuta talep yağdı. Başvurular 8 günde 469 bine ulaştı. 336 bini aşkın kişi başvuru ücretini yatırdı. Müracaatların yüzde 60’ını 3+1’ler oluşturdu.

Başvurular 500 bine ulaştı
81 şehre tarafından inşa edilecek 100 bin konuta başvuru yağdı. Dar gelirlileri 894 liradan başlayan taksit, 240 ay vade ile ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesi büyük ilgiyle karşılaştı. İlk gün olan 16 Aralık'ta 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaparken; başvuruların internete taşınması ile talepte patlama oldu. 8 günde başvurular 469 bine ulaştı. ya da e-Devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 336 bin 284'ü başvuru ücretini de yatırdı. Parasını yatıranların yüzde 40'ı 2+1, yüzde 60'ı ise 3+1 konut tercih etti. Büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek konutların fiyatının 140 ila 210 bin lira arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak. Toplam başvuruların yüzde 53'ünün e-Devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi. Seda TABAK

ŞARTLAR NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
Proje sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak,
Kendileri, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde konutlarının bulunmaması,
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 lira ( için 6 bin lira) olması,
Başvuruları yapacak kişinin; 25 yaşını tamamlaması şartları aranıyor.
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor.

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