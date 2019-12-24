81 şehre TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konuta başvuru yağdı. Dar gelirlileri 894 liradan başlayan taksit, 240 ay vade ile ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesi büyük ilgiyle karşılaştı. İlk gün olan 16 Aralık'ta 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaparken; başvuruların internete taşınması ile talepte patlama oldu. 8 günde başvurular 469 bine ulaştı. Banka ya da e-Devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 336 bin 284'ü başvuru ücretini de yatırdı. Parasını yatıranların yüzde 40'ı 2+1, yüzde 60'ı ise 3+1 konut tercih etti. Büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek konutların fiyatının 140 ila 210 bin lira arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak. Toplam başvuruların yüzde 53'ünün e-Devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi. Seda TABAK
ŞARTLAR NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
Proje sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak,
Kendileri, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde konutlarının bulunmaması,
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 lira (İstanbul için 6 bin lira) olması,
Başvuruları yapacak kişinin; 25 yaşını tamamlaması şartları aranıyor.
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor.
ŞARTLAR NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
Proje sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak,
Kendileri, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde konutlarının bulunmaması,
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 lira (İstanbul için 6 bin lira) olması,
Başvuruları yapacak kişinin; 25 yaşını tamamlaması şartları aranıyor.
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor.
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