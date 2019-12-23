Kruvaziyer akını

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na iki kruvaziyer ile bin 500 turist giriş yaptı. Yolcular turlara katıldı, alışveriş yaptı. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bu ay toplam 9 gemi seferinin gerçekleşeceğini belirterek, "2020 ile birlikte Türkiye kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanma dönemine girecek" dedi.
- Ekonomi
- 23.12.2019
- Gazete
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