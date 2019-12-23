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Kruvaziyer akını

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Limanı'na iki kruvaziyer ile bin 500 giriş yaptı. Yolcular turlara katıldı, alışveriş yaptı. Port Genel Müdürü , bu ay toplam 9 gemi seferinin gerçekleşeceğini belirterek, "2020 ile birlikte kruvaziyer inde güçlü bir toparlanma dönemine girecek" dedi.

Kruvaziyer akını
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Limanı'na iki kruvaziyer ile bin 500 giriş yaptı. Yolcular turlara katıldı, alışveriş yaptı. Port Genel Müdürü , bu ay toplam 9 gemi seferinin gerçekleşeceğini belirterek, "2020 ile birlikte kruvaziyer inde güçlü bir toparlanma dönemine girecek" dedi.

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