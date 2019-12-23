Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, Cumhuriyet altını 1.892,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 284,00 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 282 bin 300 lira, en yüksek 283 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 283 bin 400 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte 24 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

161,51

161,63

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

206,85

207,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

258,42

258,61

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