Ayda 894 liradan başlayan taksitlerle sunulan 100 bin sosyal konut için başvurular sürüyor. Vatandaşa 15 Ocak'a kadar başvuru imkanı sunulurken, 81 ilde hayata geçirilecek projelerin temelleri 2020'nin ilk çeyreğinde atılacak.
- Ekonomi
- 22.12.2019
- Gazete
Ucuz ev fırsatı! 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler?
Ayda 894 liradan başlayan taksitlerle sunulan 100 bin sosyal konut için başvurular sürüyor. Vatandaşa 15 Ocak'a kadar başvuru imkanı sunulurken, 81 ilde hayata geçirilecek projelerin temelleri 2020'nin ilk çeyreğinde atılacak. İşte başvuru şartları...
Ayda 894 liradan başlayan taksitlerle sunulan 100 bin sosyal konut için başvurular sürüyor. Vatandaşa 15 Ocak'a kadar başvuru imkanı sunulurken, 81 ilde hayata geçirilecek projelerin temelleri 2020'nin ilk çeyreğinde atılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.