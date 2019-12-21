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  • 21.12.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 19:42

konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Kahramanmaraş konutları nerelerde yapılacak?

konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Kahramanmaraş'ta yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Kahramanmaraş konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ Kahramanmaraş konut başvurusu nasıl yapılır?

100 bin sosyal konut müjdesi vatandaşları sevindirdi. TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriliyor. Yapılan açıklamada bugüne kadar TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da konut yapılacak. Hatay'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Hatay konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KONUTLARI NERELERDE YAPILACAK?

KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 23.12.2019- 15.01.2020 T. Halk Bankası AŞ.
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 245 105 350 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 420 180 600 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

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