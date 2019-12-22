Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda altın fiyatı her zaman araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da Yarım Ziynet 916 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satıldı. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Aralık canlı altın fiyatları...

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