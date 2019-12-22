TOKİ e-devlet 100 bin konut başvuru sorgulama ve TOKİ evleri başvuru şartları nedir? Soruları hala gündemdeki yerini koruyor. TOKİ evleri için başvurular devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını ve kura çekiliş tarihlerini merak ediyor. Başvurular, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL olacak. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. TOKİ, 2002'den bugüne, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapacak. Peki, TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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