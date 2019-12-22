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  • 22.12.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 10:40

Dev projede sona doğru! 4 ili birbirine bağlayacak | ne zaman açılacak?

Ege Bölgesi'nin en büyük projelerinden biri olan ve tamamlandığı zaman Denizli'yi Antalya, Ankara ve Muğla'ya doğrudan bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki 'nin 2020'de açılması hedefleniyor.

Tünel inşaatı sona erdiğinde Ankara karayolundan Denizli çevre yoluna girecek olan araçlar Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi'nde başlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tüneli kullanıp köprülü kavşak ile Cankurtaran Mahallesi'ne ulaşarak, şehir merkezini görmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarına bağlanacak. 4 yılı aşkın süredir devam eden projenin 2020 yılı ortalarında bitmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz aylarda ışık görme töreninin yapıldığı tünel tüpleri tamamen açılırken, yakın zamanda da tünelin iç kaplama beton çalışması tamamlandı. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan tünelde elektrik tesisatı ve havalandırma gibi çalışmalarda hızla devam ediyor.

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