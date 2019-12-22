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  • 23.12.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:49

Sigara mı yapıldı mı? ? İşte iddiası!

ın yaklaşmasıyla birlikte sigara fiyatlarına yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı. Geçen haftadan itibaren sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atılmasıyla birlikte "Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Bu anlamda ? doğru mu? ? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Sigara zammı yapıldı mı? 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları

Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. İddiaların ortaya atılmasıyla birlikte sigaraya zam geliyor mu? 5 Ocak 2020 Sigara zammı gerçek mi? Zamlı Sigara fiyatları ne kadar olacak. Sigara zam geldi mi? Gibi sorular sıklıkla sorulmaya başlandı bile. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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