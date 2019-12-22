Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. İddiaların ortaya atılmasıyla birlikte sigaraya zam geliyor mu? 5 Ocak 2020 Sigara zammı gerçek mi? Zamlı Sigara fiyatları ne kadar olacak. Sigara zam geldi mi? Gibi sorular sıklıkla sorulmaya başlandı bile. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...