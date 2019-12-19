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  • 19.12.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 20:00

danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı ilanları duyuruldu! İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

Türkiye İş Kurum () tarafından yayımlanan güncel işçi alımı ilanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasını sağlayan İŞKUR'da yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi gibi çeşitli alanlarda işçi alımı yapılacak. Peki, Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte yayımlanan son güncel ilanlar...

İŞKUR yeni personel ve işçi alımı ilanları duyuruldu!

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan ilanlar, iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurum aracılığıyla her hafta güncel işçi ve alımı ilanları yayımlanıyor ve ilanlara büyük bir merakla inceleniyor. Son olarak danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı ilanları duyuruldu. Peki, İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte İŞKUR iş başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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