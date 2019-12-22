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Milyonlarca işçinin ücretini, 81 milyonun ise aldığı ödenekleri ve borçlanmalarını belirleyen bu ayın sonunda netleşecek. Bu arada işçi başına 2018 yılında 100, 2019 yılında 150 lira olarak verilen asgari ücret desteğinin de artması gündemde. Bu yıl 500 kişiye kadar personeli olan işverenlere ödenen 150 liralık desteğin 200 liraya çıkartılması talebi de masada konuşuluyor. Talep kabul görürse 499 işçi için ödenen aylık 74 bin 850 liralık destek, 99 bin 800 liraya kadar çıkabilecek.



Milyonlarca işçinin ücretini, 81 milyonun ise aldığı ödenekleri ve borçlanmalarını belirleyen asgari ücret bu ayın sonunda netleşecek. Bu arada işçi başına 2018 yılında 100, 2019 yılında 150 lira olarak verilen asgari ücret desteğinin de artması gündemde. Bu yıl 500 kişiye kadar personeli olan işverenlere ödenen 150 liralık desteğin 200 liraya çıkartılması talebi de masada konuşuluyor.

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