Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, ABD-Çin ticari uzlaşması sonrası riskli varlıklara yönelik talebin azalmasıyla düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 22 Aralık canlı altın fiyatları... Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

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