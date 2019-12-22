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  • 23.12.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:19

23 Aralık ve ne kadar oldu? İşte güncel alım satım kuru dolar kuru artışta!

... 23 Aralık ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel alım satım kuru haberimizde. Haftaya 5.8125 seviyesinde başlayan dolar/TL, salı günü 5.90'lı seviyelere yükseldi. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru haftanın son işlem gününde 5.93 - 5.94 lira aralığında seyretti. Piyasalar, Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, bugün , kaç TL oldu? İşte 23 Aralık güncel döviz kurları... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,63, altının gram fiyatı yüzde 2,73, dolar/TL yüzde 2,31 ve avro/TL yüzde 1,54 yükseliş kaydetti.

Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Aralık 2019)

Dolar son dakika... Dolar ve Euro fiyatları artmaya devam ediyor. Bu bağlamda dolar en düşük 5.9064 lira ve en yüksek 5.9451 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5631 lira ve en yüksek 6.6169 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem gördü. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı ve tüm detaylar sayfamızda

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