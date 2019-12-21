TOKİ Hatay konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Hatay'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Hatay'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Hatay konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ HATAY SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

HATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 69 29 98 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

HATAY PAYAS 2. ETAP 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 560 240 800 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

HATAY YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 60 42 102 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.