Piyasalarda doların gün geçtikçe güven kaybetmesiyle beraber vatandaşlar altına yönelmeye başladı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında çıkışlı bir seyir görüldü. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liraya geriledi. Peki, 21 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?