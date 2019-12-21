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  • 21.12.2019 18:16
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 18:16

hafta sonu yükselişte! 21 Aralık anlık gram ve kaç TL oldu?

Hafta sonu günün en çok araştırılanları arasında çeyrek ve gram yer alıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. İşte 21 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Piyasalarda doların gün geçtikçe güven kaybetmesiyle beraber vatandaşlar altına yönelmeye başladı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında çıkışlı bir seyir görüldü. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liraya geriledi. Peki, 21 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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