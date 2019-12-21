Pınar Abay’a önemli görev

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Pınar Abay, İcra Kuru-lu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dan (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.
ING Türkiye GenelMüdürü Pınar Abay,ING Grubu'na GlobalİcraKuruluÜyesi olarak atandı. PınarAbay, İcra Kuru-lu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika veLüksemburg'dan (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.
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