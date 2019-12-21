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Pınar Abay’a önemli görev

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Pınar Abay, İcra Kuru-lu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dan (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.

Pınar Abay’a önemli görev
ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Pınar Abay, İcra Kuru-lu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dan (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.

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