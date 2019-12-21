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Mercedes’ten 8 milyon euro

Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetlerde müşterilerine hızlı ve eksiksiz servis hizmeti sağlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi'ne 8 milyon euro tutarında yeni yatırım yaptı.

Mercedes’ten 8 milyon euro
Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetlerde müşterilerine hızlı ve eksiksiz servis hizmeti sağlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi'ne 8 milyon euro tutarında yeni yatırım yaptı. Müşteri merkezli bakış açısıyla gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında, mevcut dağıtım merkezi sadece genişletilmekle kalmadı, aynı zamanda teknolojik ekipmanlarla da donatıldı.

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