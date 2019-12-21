Mercedes’ten 8 milyon euro Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetlerde müşterilerine hızlı ve eksiksiz servis hizmeti sağlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi'ne 8 milyon euro tutarında yeni yatırım yaptı.

M ercedes -B enz Türk, satış sonrası hizmetlerde müşterilerine hızlı ve eksiksiz servis hizmeti sağlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi'ne 8 milyon euro tutarında yeni yatırım yaptı. Müşteri merkezli bakış açısıyla gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında, mevcut dağıtım merkezi sadece genişletilmekle kalmadı, aynı zamanda teknolojik ekipmanlarla da donatıldı. TÜM MANŞETLER