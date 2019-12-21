Elektrikte yeni tarife Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji üreten kaynaklardan kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji üreten kaynaklardan kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" dedi. TÜM MANŞETLER