Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji üreten kaynaklardan kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" dedi.
- Ekonomi
- 21.12.2019
- Gazete
Elektrikte yeni tarife
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji üreten kaynaklardan kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" dedi.
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