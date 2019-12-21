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19 bin TL maaşla iş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı.

19 bin TL maaşla iş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Adaylar, 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir'de görev yapacak uzmanları için brüt maaşlar; 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar için 17 bin 376, 10-20 yıl arası için 17 bin 889, 20 yıl üzeri için 19 bin 34 lira olacak. Pilotlarda ise 20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar 19 bin 363 lira, 10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar 18 bin 163 lira alacak. SHGM, pilot, havacılık sertifikasyon uzmanı ve simülatör uzmanı pozisyonlarına eleman alacak.

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