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  • 21.12.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 09:57

nda son dakika gelişmesi! 21 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, fiyatı

son dakika... Altın fiyatları, ABD-Çin ticari uzlaşması sonrası riskli varlıklara yönelik talebin azalmasıyla düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi. Peki, 21 Aralık bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem görmüştü. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Aralık canlı altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
160,91
161,03

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
206,07
206,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
257,45
257,65

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