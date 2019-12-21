Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem görmüştü. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Aralık canlı altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,91

161,03

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

206,07

206,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,45

257,65