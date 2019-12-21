Çocuklar NITE NITE’a emanet Bebek ve çocuklara yönelik yatak tekstili üreten NITE NITE, 'Anne kucağı kadar doğal' sloganı ile sağlıklı uykular vadediyor. En doğal lifler, yumuşak renkler, yaratıcı desenler kullanılarak üretilen ürünlerin yanına şimdi de minik öyküler eklendi.

Bebek ve çocuklara yönelik yatak tekstili üreten NITE NITE, 'Anne kucağı kadar doğal' sloganı ile sağlıklı uykular vadediyor. En doğal lifler, yumuşak renkler, yaratıcı desenler kullanılarak üretilen ürünlerin yanına şimdi de minik öyküler eklendi. Ege Erim imzası taşıyan hikaye kitapları, ürünlerin yanında hediye ediliyor. TÜM MANŞETLER