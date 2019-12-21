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20 bin öğretmen müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi geldi. Bakanlık'tan yapılan duyuruya göre; başvurular 6-10 Ocak 2020'de alınacak.

20 bin öğretmen müjdesi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi geldi. Bakanlık'tan yapılan duyuruya göre; başvurular 6-10 Ocak 2020'de alınacak. Alımlarda başı 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği çekerken, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce izliyor.

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