Akdeniz ve Ege sahilleri, kayak merkezleri, İstanbul ve Kıbrıs'taki oteller, bu yılbaşında yüksek doluluk oranlarına ulaşacak. 1 Ocak resmi tatil gününün Çarşamba'ya denk gelmesiyle birçok tatilci, Pazartesi ve Salı günlerini hafta sonu ile birleştirerek, 5 günlük tatil programı yaparken; turizm sektörü temsilcilerine göre Türkiye genelinde 1 milyona yakın kişinin seyahate çıkması bekleniyor.
KAYAĞA İLGİ BÜYÜK
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul, Ankara gibi metropollere yakın Abant, Sapanca, Bursa gibi destinasyonlar ve Afyonkarahisar, Yalova ile Denizli'deki termal tesislerin öne çıktığını belirterek, "Kıyılarda ise Antalya ön planda. Uludağ yüzde 90 üzeri, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya yüzde 100 doluluğa doğru gidiyor" dedi. Yeni yıla yurt dışında girecek olanların ise Roma, Paris, Belgrad, Kiev gibi şehirlerin yanı sıra Finlandiya'da kuzey ışıklarının gözlemlendiği Lapland'a yönelik ilgisinin dikkat çekici olduğunu söyleyen Firuz Bağlıkaya, "Ayrıca Dubai, Tayland, Balkanlar, İtalya turları tercih ediliyor. Sanatçılı programların yapıldığı KKTC ise her zamanki gibi gözde bölgelerden biri" diye konuştu.
KKTC VE ANTALYA GÖZDE
Kayak bölgelerine karla birlikte yoğun ilgi oluştuğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "KKTC ve Antalya'da sanatçılı oteller büyük ilgi görüyor" dedi.
SANATÇILI OTELLERE İLGİ BÜYÜK
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise rezervasyonların gayet iyi olduğunu belirterek, "Özellikle sanatçılı otellere büyük ilgi var. Avrupa ve Rus pazarında da rezervasyonlarımız daha iyi. Türkiye geneli olarak da ciddi hareketlilik var. 1 milyona yakın yurt içi ve yurt dışı tatilci olacağını öngörüyoruz" dedi.
5 YILDIZLI YEMEK 2.140 TL
Yeni yılı dışarıda karşılamak isteyenler için oteller, restoranlar hazırlıklarını hızlandırdı. İşte İstanbul'da 5 yıldızlı otellerde müzik eşliğinde kişi başı yemek fiyatları:
Four Seasons (Beşiktaş): Restorandaki program için fiyat bin 550, balo salonu için ise 2 bin 140 lira (içecekler dahil).
Çırağan Sarayı: Fiyatlar 750, 900 ve bin 100 lira.
Shangri-La Bosphorus: İçecekler dahil bin 380 lira.
Swissotel: Fiyatları 945 ve bin 345 lira.
Wyndham Grand İstanbul Kalamış: Yılbaşı gecesi için 3 farklı programı var. Yemek ve içecekler dahil kişi başı fiyat bir programda 500, diğerinde 750 lira olarak belirlenirken, müzik eşliğindeki bir diğer programda kişi başı fiyat 175 liradan başlıyor.
Elite World Asia: Gala yemeği 650, konaklamalı alternatifler ise 2 bin 80 liradan başlıyor.
KAYAĞA İLGİ BÜYÜK
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul, Ankara gibi metropollere yakın Abant, Sapanca, Bursa gibi destinasyonlar ve Afyonkarahisar, Yalova ile Denizli'deki termal tesislerin öne çıktığını belirterek, "Kıyılarda ise Antalya ön planda. Uludağ yüzde 90 üzeri, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya yüzde 100 doluluğa doğru gidiyor" dedi. Yeni yıla yurt dışında girecek olanların ise Roma, Paris, Belgrad, Kiev gibi şehirlerin yanı sıra Finlandiya'da kuzey ışıklarının gözlemlendiği Lapland'a yönelik ilgisinin dikkat çekici olduğunu söyleyen Firuz Bağlıkaya, "Ayrıca Dubai, Tayland, Balkanlar, İtalya turları tercih ediliyor. Sanatçılı programların yapıldığı KKTC ise her zamanki gibi gözde bölgelerden biri" diye konuştu.
KKTC VE ANTALYA GÖZDE
Kayak bölgelerine karla birlikte yoğun ilgi oluştuğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "KKTC ve Antalya'da sanatçılı oteller büyük ilgi görüyor" dedi.
SANATÇILI OTELLERE İLGİ BÜYÜK
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise rezervasyonların gayet iyi olduğunu belirterek, "Özellikle sanatçılı otellere büyük ilgi var. Avrupa ve Rus pazarında da rezervasyonlarımız daha iyi. Türkiye geneli olarak da ciddi hareketlilik var. 1 milyona yakın yurt içi ve yurt dışı tatilci olacağını öngörüyoruz" dedi.
5 YILDIZLI YEMEK 2.140 TL
Yeni yılı dışarıda karşılamak isteyenler için oteller, restoranlar hazırlıklarını hızlandırdı. İşte İstanbul'da 5 yıldızlı otellerde müzik eşliğinde kişi başı yemek fiyatları:
Four Seasons (Beşiktaş): Restorandaki program için fiyat bin 550, balo salonu için ise 2 bin 140 lira (içecekler dahil).
Çırağan Sarayı: Fiyatlar 750, 900 ve bin 100 lira.
Shangri-La Bosphorus: İçecekler dahil bin 380 lira.
Swissotel: Fiyatları 945 ve bin 345 lira.
Wyndham Grand İstanbul Kalamış: Yılbaşı gecesi için 3 farklı programı var. Yemek ve içecekler dahil kişi başı fiyat bir programda 500, diğerinde 750 lira olarak belirlenirken, müzik eşliğindeki bir diğer programda kişi başı fiyat 175 liradan başlıyor.
Elite World Asia: Gala yemeği 650, konaklamalı alternatifler ise 2 bin 80 liradan başlıyor.
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