20 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Bu kapsamda maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar 20 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte e-Devlet ve SMS üzerinden evde bakım maaşı sorgulama bilgileri

20 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta , Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale'de maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...