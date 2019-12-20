Yılbaşı alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer ihtiyaçlar nedeniyle daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip kredi fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan indirmesiyle,tüketici kredilerinde de faiz oranları düştü. Geçen yılbaşında yüzde 2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0,98'e kadar geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yılbaşı kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.