TOKİ Trabzon konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Trabzon'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Trabzon'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Trabzon konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ TRABZON SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

TRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 336 144 480 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 34 14 48 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.