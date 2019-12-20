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  • 20.12.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 21:33

konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Trabzon konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Vatandaşlar TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriyor. Yapılan açıklamada bugüne kadar TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'da konut yapılacak. Trabzon'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ Trabzon konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Trabzon konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Trabzon'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Trabzon'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Trabzon konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ TRABZON SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

TRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 336 144 480 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

TRABZON ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 34 14 48 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

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