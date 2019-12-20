Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.12.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 20:24

konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Ordu konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Vatandaşlar TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriyor. Yapılan açıklamada bugüne kadar TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ordu'da konut yapılacak. Ordu'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ Ordu konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Ordu konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Ordu'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Ordu'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Ordu konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ ORDU SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ 86 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 60 26 86 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 115 49 164 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 52 22 74 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Ordu konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Ordu konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri