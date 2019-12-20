TOKİ Ordu konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Ordu'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Ordu'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Ordu konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ ORDU SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ 86 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 60 26 86 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 115 49 164 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 52 22 74 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ