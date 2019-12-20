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  • 20.12.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 14:18

Son dakika: Bakan Pekcan'dan açıklaması

, "'nin ile arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'dan Brexit açıklaması

: " ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk. Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik.



(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var" açıklamasında bulundu.

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