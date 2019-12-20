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  • 20.12.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 17:47

Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak

Son dakika haberine göre ve , "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için 13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan açıkladı: 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak

ve , küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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