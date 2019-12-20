Rotayı İspanya’ya kırdı

MARS Logistics, 30'uncu yılında yönünü İspanya'ya çevirdi. İspanya'da şirket kuran Mars, 2019'u 1.8 milyar lira ciro ile kapatmayı öngörüyor. Mars, İspanya'daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor. Mars Logistics Başkanı Garip Sahillioğlu, "Yeni şirketimiz sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir taşıma garantisi sunmaya ve Türkiye dışı yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 20.12.2019
- Gazete
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