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Rotayı ’ya kırdı

Logistics, 30'uncu yılında yönünü 'ya çevirdi. İspanya'da şirket kuran Mars, 2019'u 1.8 milyar lira ciro ile kapatmayı öngörüyor. Mars, İspanya'daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor. Mars Logistics Başkanı , " sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir taşıma garantisi sunmaya ve dışı yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Rotayı İspanya’ya kırdı
MARS Logistics, 30'uncu yılında yönünü 'ya çevirdi. İspanya'da şirket kuran , 2019'u 1.8 milyar lira ciro ile kapatmayı öngörüyor. Mars, İspanya'daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor. Mars Logistics Başkanı Garip Sahillioğlu, " sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir taşıma garantisi sunmaya ve dışı yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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