Çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapanlar şimdilerde güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?