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  • 20.12.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 19:46

son işlem gününde yükselişe geçti! 20 Aralık anlık çeyrek ve gram altın kaç TL oldu?

Doların piyasalarda güven kaybetmesiyle beraber vatandaşlar altın alıp yatırım yapıyor. Haftanın son işlem gününde nda çıkışlı bir seyir görüldü. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar 20 Aralık anlık çeyrek ve gram ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel altın fiyatları

Altın yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapanlar şimdilerde güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

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