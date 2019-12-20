Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantıda, TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Peki, 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar? Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.

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