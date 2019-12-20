Asgari ücret ne kadar oldu 2020 son haberler geldi

Asgari ücret ne kadar oldu, 2020 yılında asgari ücret zammı ne olacak araştırmaları vatandaşların işçilerin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu bağlamda ssgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmıştı. Yani önümüzdeki haftadan itibaren yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. İşte asgari ücrette son dakika haberi ve Asgari ücret TÜİK açıklaması son haberler takvim.com.tr'de.

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