Döviz kurlarında bu sabah Dolar/TL, güne düşüşle başladı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti. Küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, haftanın son işlem gününe 5,9388 seviyesinde başladı. Peki, 20 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?