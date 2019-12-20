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  • 20.12.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 18:21

haftayı düşüşle kapattı! 20 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde ve eurodaki güncel durum, yatırımcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından aynı seyri sürdürdü. Analistler, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti. Bu kapsamda haftanın son işlem gününde döviz kurları hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte haftanın son işlem gününde piyasalardaki güncel durum...

Dolar haftayı düşüşle kapattı! İşte güncel döviz kurları

Döviz kurlarında bu sabah Dolar/TL, güne düşüşle başladı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti. Küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, haftanın son işlem gününe 5,9388 seviyesinde başladı. Peki, 20 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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