TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Üç günlük süreçte TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Bursa'da konut yapılacak. Bursa'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Bursa konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ BURSA SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 280 120 400 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 80/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 56 24 80 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 694 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 486 208 694 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA BURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ 126/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ 88 38 126 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BURSA BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 560 240 800 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.