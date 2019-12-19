TOKİ Kütahya konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Kütahya'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Kütahya'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Kütahya konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ KÜTÜPHANE SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

KÜTAHYA İLİ MERKEZ 451 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 316 135 451 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 112 48 160 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ DEMİRCİ 79 KONUT/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 55 24 79 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 70 30 100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 112 48 160 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ