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  • 19.12.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:27

konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ Ankara başvuru şartları nelerdir?

konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Ankara'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Ankara'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ Ankara konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Üç günlük süreçte TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da konut yapılacak. Ankara'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Ankara konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ ANKARA SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1.610 690 2.300 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 16.12.2019 -15.01.2021 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 0 150 150 16.12.2019 -15.01.2022 TC. Ziraat Bankası AŞ.
ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2023 TC. Ziraat Bankası AŞ.

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